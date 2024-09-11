نيجيرفان بارزاني يشدد على تحقيق جميع الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق جميع الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لانطلاق ثورة أيلول.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، إن ثورة أيلول التي كانت ثورة كل شعب كوردستان بجميع مكوناته، أصبحت مرتكز الفكر والهوية القومية والوطنية والكرامة لكل الكوردستانيين و لإرادة شعب كوردستان الفولاذية من أجل التصدي للظلم والاحتلال.

وأضاف أن هذه ثورة كانت الصوت الجهور الصادح للأحرار وقضية عادلة لشعب ووطن قدم كل التضحيات في سبيل الحرية. وغدت قاعدة لأول اعتراف رسمي بحقوق شعب كوردستان، والأساس لكل المكاسب التالية.

كما شدد نيجيرفان بارزاني على إرادة شعب كوردستان الصلدة لحماية وتحقيق جميع حقوقه الدستورية، وعلى الوئام والتلاحم بين مكوناته كافة.

وتابع بالقول إنه "سنتمسك بالمبادئ والقيم العليا للثورة في النضال والكفاح وعدم التراخي في سبيل الحرية والديمقراطية، وسنواصل المضي، حيث يحدونا الأمل والتفاؤل، لتحقيق النصر وآمال وأحلام الشهداء ومستقبل أفضل".