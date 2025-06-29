نيجيرفان بارزاني يشدد على اهمية استثمار الشركات الهندية في كوردستان والعراق

شفق نيوز – أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، مع مشاركة المؤسسات والشركات الهندية في الانشطة الاقتصادية للإقليم والعراق، مع القنصل الهندي الجديد في كوردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل القنصل العام الجديد للهند في الإقليم، بريجيش كومار، حيث قدّم له التهاني بمناسبة تسلمه مهامه، متمنياً له التوفيق ومؤكداً دعم جميع الأطراف ذات العلاقة في إقليم كوردستان لإنجاح مهمته".

وأضافت "خلال اللقاء، شدد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وبحثا سبل توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وبينت "كما جرى التأكيد على أهمية مشاركة الشركات والمؤسسات الهندية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في العراق وإقليم كوردستان"، موضحة أن "التطورات في المنطقة شكلت جانباً آخر من اللقاء".