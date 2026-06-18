نيجيرفان بارزاني يشجع مشاركة الكورد بالعملية السياسية السورية وتطوير العلاقات مع دمشق

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أهمية مشاركة الكورد في سوريا بالعملية السياسية ومؤسسات الدولة، كما شجع على تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع حكومة دمشق.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل ظهر اليوم في أربيل، هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وجرى خلال اجتماع بحث الأوضاع العامة في المنطقة، وآخر التطورات على الساحة السورية، وأوضاع الكورد والمناطق الكوردية في ذلك البلد، إلى جانب الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب في سوريا.

وأكد الجانبان على أهمية مشاركة الكورد في العملية السياسية والمؤسسات السياسية والتشريعية والإدارية في سوريا، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان حقوقهم المشروعة.

وفي هذا السياق، شدد بارزاني على الدور والحضور الفاعل للمجلس الوطني الكوردي وأهمية وحدة الموقف الكوردي في سوريا، واستمرار الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف الكوردية.

كما شجع على تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع دمشق، من أجل إيجاد حل شامل للمشكلات السياسية العالقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار.

من جانبه، قدم الوفد الضيف إيجازاً حول نشاطات وجهود المجلس السياسية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للدعم المستمر من الرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان للكورد في سوريا.

كما كانت مخاطر تنظيم "داعش" الإرهابي وتحركاته الأخيرة في المنطقة محوراً آخر للاجتماع.

وفي هذا الصدد، سُلط الضوء على الزيارة الأخيرة للمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون العراق وسوريا، توم باراك، إلى أربيل، واجتماعه المشترك مع نيجيرفان بارزاني ومظلوم عبدي، والذي جرى خلاله التأكيد على تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.