نيجيرفان بارزاني يشارك في منتدى حوار طهران (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الايرانية "منتدى حوار طهران" بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجية البلاد عباس عراقجي.

وانطلقت فعاليات المنتدى بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومسؤولين وممثلين عن 53 دولة عربية واجنبية.

والمقرر أن يُلقي رئيس الإقليم كلمة، خلال إحدى جلسات المنتدى الذي يُعد أبرز منصة دبلوماسية للحوار الدولي تنظمه إيران سنوياً، وفق تقرير وكالة "تسنيم" الايرانية الرسمية.

كما سيتطرق الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته إلى رؤية إقليم كوردستان لمستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة رئيس اقليم كوردستان تأتي أيضاً من أجل الحفاظ على السلام وإرساء الاستقرار والتنمية والتطور الاقتصادي، فضلاً عن التعايش السلمي.

ويحمل منتدى هذا العام عنوان "الفاعلية الإقليمية في نظام عالمي متغير"، ويُعقد على مدى يومين (18 و19 أيار/مايو)، في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية في طهران، برئاسة وزير الخارجية الإيراني، وبمشاركة نحو 200 شخصية من 53 دولة، بينهم وزراء خارجية، و مبعوثون خاصون، ودبلوماسيون، وصناع قرار، وخبراء دوليون.