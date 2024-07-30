نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد (صور)

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزيشكيان في العاصمة طهران.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني شارك برفقة وفد رفيع المستوى، وإلى جانب رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة للمشاركة في مراسم أداء اليمين من جانب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزيشكيان ومباشرته مهامه، والتي جرت في مجلس الشورى الإسلامي.

ويضم الوفد المرافق للرئيس نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس إقليم كوردستان الشيخ جعفر شيخ مصطفى، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، وقد وصلوا ظهر اليوم إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية للمشاركة في هذه المراسم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/ يوليو الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.