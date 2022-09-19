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فيديو وصور.. نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم تشييع الملكة اليزابيث

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T08:59:19+0000
فيديو وصور.. نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم تشييع الملكة اليزابيث

شفق نيوز/ بدأت مراسم تشييع ملكة بريطانيا اليزابيث، يوم الاثنين، بمشاركة رئيس اقليم كوردستان وأكثر من ألف زعيم ومسؤول كبير من مختلف دول العالم.

وتلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعوة رسمية من ملك بريطانيا الجديد تشارلز لحضور مراسم تشييع الملكة المتوفاة، إلى جانب 1100 زعيم ومسؤول كبير يمثلون دولهم.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الاقليم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه في ثاني أيام زيارته ومشاركته في مراسم توديع ملكة المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الثانية، شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رؤساء وزعماء العالم ويرافقه السفير العراقي لدى المملكة المتحدة، قبل ظهر اليوم، إلى جانب رؤساء وزعماء وقادة دول العالم، في مجلس عزاء الملكة الذي أقيم في ويستمنستر آبي ببرلمان المملكة المتحدة.

وجرت مراسم التشييع صباح اليوم من كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة لندن ليمر نعش الملكة عبر شوارع العاصمة البريطانية إلى ويندسور، حيث سينقل جثمانها إلى كنيسة سانت جورج مرورا بممر لونغ ووك المؤدي إلى قصر ويندسور.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير العراقي لدى لندن جعفر الصدر خلال مشاركتهما مع قادة العالم في مراسم التشييع.

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