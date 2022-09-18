نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم إبداء التقدير للملكة إليزابيث الثانية

شفق نيوز/ بعد أن قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الأحد، تعازيه للملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة ودول الكومنولث خلال مراسم أقيمت بقصر برمينغهام الملكي، شارك بارزاني الليلة في مبنى برلمان المملكة المتحدة وأمام نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مراسم إبداء التقدير وتوديع جثمان الملكة.

وكان برفقة رئيس الإقليم، السفير العراقي لدى المملكة المتحدة وزوجته وممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا.

شارك الرئيس نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، إلى جانب رؤساء وزعماء وقادة دول العالم، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية، في مراسم العزاء والتوديع للملكة الراحلة للمملكة المتحدة، والتي أقيمت في لندن. وسيشارك الاثنين في جلسة العزاء الأخيرة في كنيسة ويستمنستر، ثم في مراسم أخرى ستقام في وزارة خارجية المملكة المتحدة، حيث سيدون تعازيه في سجل التعازي.