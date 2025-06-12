نيجيرفان بارزاني يشارك في مجلس عزاء كريم سنجاري.. صور

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في مجلس عزاء وزير الداخلية السابق في حكومة الإقليم الراحل كريم سنجاري، والذي أقيم في مدينة أربيل، بحضور واسع من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مجلس العزاء شهد مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة، لتقديم التعازي بوفاة سنجاري، الذي يُعد من أبرز قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكان رئيس الإقليم قد شارك، أمس الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان سنجاري، والتي جرت في مدينة أربيل، بمشاركة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد من قيادات الحزب الديمقراطي والشخصيات الرسمية.

ووضع نيجيرفان بارزاني إكليل زهور على جثمان الراحل قبل أن يتم تشييعه ومواراته الثرى في مقبرة "بيرمام" بأربيل.

وتقدم رئيس الإقليم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من عناية طبية للراحل خلال فترة علاجه فيها، فضلاً عن تكفلها بنقل جثمانه إلى كوردستان.

وتوفي كريم سنجاري، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض. ويُعد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ تولى منصب وزير الداخلية ضمن التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة الإقليم، وكان له دور محوري في الملفات الأمنية والسياسية خلال فترة توليه المنصب.

وكان سنجاري من المقربين من قيادة الحزب، وأسهم في رسم السياسات الداخلية المتعلقة بالأمن والاستقرار في كوردستان.

وفي بيان نعي صدر مساء الأربعاء، أشاد رئيس الإقليم بالمسيرة النضالية للراحل، قائلاً: "نشأ شنگالي في بيئة وطنية أصيلة، وقضى عمراً طويلاً في النضال والبيشمركة وخدمة قضايا شعبه ووطنه، وتحمل الكثير من المصاعب في أيام الثورة والمواجهة".

وأضاف بارزاني: "بعد الانتفاضة، واصل الراحل أداء مهامه بكل إخلاص دون كلل أو تردد"، مشيراً إلى أن "تجربته الشخصية والقريبة مع شنگالي خلال سنوات العمل المشترك تشهد أنه كان مثالاً للنزاهة والإخلاص، وحمل روحاً وطنية عالية".