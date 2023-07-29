نيجيرفان بارزاني يشارك في مجلس عزاء شقيق رئيس الإمارات (صور)

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان مساء اليوم السبت، في مجلس عزاء الراحل الشيخ سعيد بن زايد شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان.

وقدم رئيس الاقليم باسمه واسم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وشعب كوردستان التعازي الى الشيخ محمد بن زايد وعائلته والشعب الاماراتي وتمنى ان يتغمد الله الفقيد برحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد شكره لنيجيرفان بارزاني على زيارته وتعازيه و مواساته.