نيجيرفان بارزاني يشارك في عزاء ضحايا هجمات اربيل (صور)

شفق نيوز– أربيل

شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، في مجلس عزاء ضحايا الهجوم الذي استهدف قرية زرگزەوي التابعة لمحافظة أربيل، وأسفر عن مقتل زوجين جراء استهداف منزلهما بطائرة مسيّرة.

وكانت وزارة البيشمركة أعلنت، في بيان سابق، أن "مجاميع مسلحة استهدفت أحد مقار قوات البيشمركة ضمن حدود إدارة رابرين بطائرتين مسيرتين مفخختين"، مشيرة إلى أن "منزلاً لمنتسب في قوات البيشمركة داخل أربيل تعرض أيضاً لثلاث طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى مقتله وزوجته".

كما أفاد مصدر محلي، ليل الاثنين – الثلاثاء، بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة في منطقة جوار قورنه التابعة لقضاء رانية ضمن إدارة رابرين، دون ورود تفاصيل حينها عن حجم الخسائر.

وفي وقت سابق، أدان نيجيرفان بارزاني الهجوم الذي استهدف منزلاً في قرية زرگزەوي، مؤكداً أن هذه الاعتداءات "غير مقبولة بأي شكل من الأشكال"، ومجدداً دعوته للحكومة الاتحادية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لمنع تكرار ما وصفها بـ"الجرائم والهجمات الإرهابية"، وضمان حماية المدنيين في إقليم كوردستان.