نيجيرفان بارزاني يشارك في حفل ذكرى توحيد ألمانيا (صور)

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، في الحفل الذي نظمته القنصلية العامة الألمانية في أربيل بالذكرى السنوية لتوحيد ألمانيا.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحفل حضره عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين والدبلوماسيين والضيوف، وإلى جانب التهنئة بالمناسبة عبر رئيس إقليم كوردستان عن شكره على تعاون ودعم المانيا لإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب القنصل العام الألماني عن سعادته وتقديره لمشاركة نيجيرفان بارزاني في الحفل، وأكد دعم بلاده وعلاقاتها وصداقتها مع إقليم كوردستان.

ويتم الاحتفال بهذا الحدث، الذي يقام في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.