نيجيرفان بارزاني يشارك بمراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد

شفق نيوز/ يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان.

وقال مصدر رئاسي لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني يحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بدعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/ أيار الماضي.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء القسم الدستوري لبزشكيان في مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء، بحضور رؤساء حكومات ودول العديد من البلدان، يليه تقديم الرئيس الجديد حكومته للبرلمان لحصولها على ثقته.