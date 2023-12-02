نيجيرفان بارزاني يشارك بمراسم إحياء اليوم الوطني لدولة الإمارات

شفق نيوز/ شارك نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، في مراسم إحياء اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المراسم جرت بالتزامن مع استمرار أعمال ونشاطات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي (COP28) وبمشاركة وحضور المشاركين في المؤتمر.

ووفقا للبيان أنه "خلال المراسم، قدم رئيس إقليم كوردستان التهاني باسم إقليم كوردستان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإلى شعب الإمارات راجياً لهم دوام التقدم والازدهار والنجاح".

يذكر أن الرئيس نيجيرفان بارزاني وصل إلى مدينة دبي أول أمس، الخميس، تلبية لدعوة رسمية من فخامة الرئيس الإماراتي للمشاركة في قمة وافتتاح (COP28)، والتقى فخامته على هامش المؤتمر عدداً من رؤساء وملوك وقادة الدول.