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نيجيرفان بارزاني يشارك بمجلس عزاء ضحايا الانفجار الغازي بدهوك (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T11:08:26+0000
نيجيرفان بارزاني يشارك بمجلس عزاء ضحايا الانفجار الغازي بدهوك (صور)

شفق نيوز / شارك رئیس إقلیم كوردستان، نیجیرفان بارزاني، يوم الأربعاء، في مجلس عزاء ضحايا انفجار الغاز بمحافظة دهوك، كما قدم تعازیه إلى ذوي الضحايا.

ووقع حادث انفجار الغاز في مسجد الحاج أحمد، وراح ضحيته خمسة أشخاص منهم ثلاثة من عناصر شرطة دهوك، بينما جرح أكثر من ثلاثین آخرين.

وقال مستشار رئیس الإقلیم، دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقد فی دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئیس الإقلیم قطع زیارته في بغداد، للمشاركة في عزاء أهالي محافظة دهوك، بعد الانفجار الذي وقع يوم أمس".

وأضاف شهاب، أن "رئيس الإقليم سيقوم بزيارة الجرحى الراقدين في مستفيات دهوك"، لافتاً إلى أن "حكومة كوردستان، جادة في إيجاد حلول لهذا النظام، بما يتلاءم مع حفظ السلامة العامة للمواطنين".

ووصل بارزاني، صباح الأربعاء، إلى محافظة دهوك، لزيارة جرحى انفجار الغاز الراقدين في المستشفيات للعلاج، والمشاركة في مراسم العزاء المقامة على الضحايا الذين سقطوا، إضافة إلى زيارة مكان الانفجار.

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