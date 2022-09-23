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نيجيرفان بارزاني يشارك باحتفالية اليوم الوطني السعودي في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-23T17:40:07+0000
نيجيرفان بارزاني يشارك باحتفالية اليوم الوطني السعودي في أربيل

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي نظمتها القنصلية العامة السعودية بأربيل.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تهانيه للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، آملاً لهم النجاح والرفاه".

من جانبه، عبر القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل عن شكره وتقديره هو والقيادة السعودية لمشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني في إحياء هذه المناسبة الوطنية لبلده، معبراً عن الامتنان لحضور بارزاني هذه المراسم. وحضر المراسم عدد مشهود من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والدبلوماسيين وممثلي الدول بإقليم كوردستان.

من جانبه أكد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبير احمد، "دعم حكومة إقليم كوردستان لجهود المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في المنطقة".

واشار الى ان "إقليم كوردستان حريص على توطيد علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج كافة لأن السعودية لم تدخر جهدا لتقديم العون والمساعدة لإقليم كردستان خاصة بعد التحول الإقليم إلى ملاذ آمن للنازحين واللاجئين من مختلف القوميات".

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