نيجيرفان بارزاني يستقبل أول قنصل عام قطري في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، حسين علي صالح الفضالة أول قنصل عام قطري في إقليم كوردستان بعد افتتاح القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم، أنه خلال لقاء، وإلى جانب التهنئة بمباشرة الفضالة مهام منصبه، أبدى الرئيس نيجيرفان بارزاني كل الدعم والمساندة له من جانب الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهامه، مؤكداَ على استعداد إقليم كوردستان لتطوير علاقاته مع دولة قطر.

من جهته، نقل القنصل العام القطري تحيات أمير قطر إلى رئيس إقليم كوردستان، مبدياً سعادته بافتتاح قنصلية بلاده في الإقليم ومباشرته مهامه.

وأكد الفضالة على أنه سيبذل كل جهد للتقدم بعلاقات بلاده مع إقليم كوردستان وخاصة في المجال الاقتصادي.

آخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر في اللقاء، وفقا للبيان.