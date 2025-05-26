نيجيرفان بارزاني يستقبل وفد "فاو" ويؤكد دعم الأمن الغذائي في كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، برئاسة المدير العام شو دونيو، في لقاء ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة، الأمن الغذائي، والموارد المائية.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه حضر الاجتماع وزيرة الزراعة والموارد المائية بيگەر طالباني، بالإضافة إلى سفير العراق لدى إيطاليا وسفير العراق لدى منظمة الفاو سيوان بارزاني.

وتم خلال اللقاء، وفق البيان، بحث تأثيرات تغير المناخ والتصحر وشح المياه، إضافة إلى مناقشة آليات مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على الزراعة والمياه والغذاء في العراق وإقليم كوردستان.

وأشاد الرئيس بارزاني بجهود منظمة الفاو وبرامجها التنموية في الإقليم، مؤكداً دعم جميع الجهات المعنية في كوردستان لتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي.

من جهته، أعرب المدير العام للفاو، شو دونيو، عن تقدير المنظمة لاهتمام إقليم كوردستان بقطاع الزراعة، مؤكداً استعداد الفاو لتوسيع التعاون وتنفيذ برامج استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في الإقليم.