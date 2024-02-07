نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الدفاع التركي في أربيل .. صور

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، وزير الدفاع التركي يشار غولر في أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، إن الجانبين سيبحثان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خلال الاجتماع.

وكان وزير الدفاع التركي قد وصل مدينة أربيل يوم أمس الثلاثاء حيث جرى استقباله من قبل وزير البيشمركة شورش اسماعيل ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي في مطار اربيل الدولي.

ووصل وزير الدفاع التركي صباح أمس الى بغداد برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراق، والتقى كلاً: نظيره العراقي ثابت العباسي، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.