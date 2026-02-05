نيجيرفان بارزاني يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

شفق نيوز- أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، مساء الخميس، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، موضحاً أنه جرى في الاجتماع بين بارزاني وعبدي، بحث آخر المستجدات الميدانية والسياسية للأوضاع في سوريا، والقضية الكوردية في ذلك البلد، والاتفاق بين الحكومة السورية وقسد.

وأكد نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، دعم إقليم كوردستان للحل السلمي للمشكلات، مشدداً على "أهمية استمرار الحوار بين الأطراف وحماية حقوق كافة المكونات والشعب الكوردي في إطار سوريا موحدة".

وقدم مظلوم عبدي، نبذة عن أوضاع المنطقة ومحادثاته مع دمشق والأطراف الدولية، معرباً عن شكره وتقديره للدور المستمر لنيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الكوردي وجهودهم لتهدئة التوترات.

وختم البيان بالقول: جرى في اللقاء بحث مخاطر الإرهاب وتحركات داعش في المنطقة، واتفق الجانبان على أن التنسيق بين الأطراف ودعم التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب يمثل عاملاً رئيسياً لحماية أمن المنطقة بشكل عام.