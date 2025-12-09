نيجيرفان بارزاني يستقبل فريق "روانگە" ويشدد على ضرورة مواصلة جهودها

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، ضرورة مواصلة جهود فريق مؤسسة روانگە في دعم المواطنين بالعراق وكوردستان.

وقالت مؤسسة روانگە بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل فريق المؤسسة في لقاء خاص عبر خلاله عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة في خدمة المجتمعات ودعم المواطنين في العراق وإقليم كوردستان دون أي تمييز".

وشدد على "ضرورة مواصلة هذا النهج الإنساني والالتزام بروح الخدمة بعيداً عن أي أشكال التفريق".

وخلال اللقاء، قدم فريق مؤسسة روانگە عرضاً شاملاً لأبرز الأعمال والمشاريع التي نُفذت خلال العام الماضي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والبيئة، ودعم الشباب، والفئات المستضعفة، والثقافة، والبحوث، والصحة. كما استعرض الفريق خطة العمل المستقبلية التي تهدف إلى مواصلة تقديم الخدمات وتعزيز أثر المؤسسة في المجتمعات داخل العراق وإقليم كوردستان.

وأكدت المؤسسة بحسب البيان، التزامها بمواصلة العمل بكل إمكاناتها لإحداث تأثير إيجابي في حياة المواطنين.