نيجيرفان بارزاني يستقبل بطل الـMMA الكوردي بعد إنجازه العالمي

شفق نيوز- أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، البطل الدولي الكوردي نامو فاضل، عقب تحقيقه إنجازاً لافتاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشاد بارزاني، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الإنجاز الرياضي الذي حققه نامو فاضل على الساحة الدولية، مقدماً له التهاني ومتمنياً له المزيد من النجاحات في مسيرته الرياضية.

كما أكد بارزاني، استمرار دعمه للشباب والرياضيين في إقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب نامو فاضل، عن سعادته بلقاء رئيس الإقليم، موجهاً شكره وتقديره لنيجيرفان بارزاني على دعمه المتواصل للرياضيين وتشجيعه للمواهب الكوردية في مختلف المحافل الدولية.

ونجح البطل "نامو فاضل" الأسبوع الماضي، في تحقيق إنجاز تاريخي مدوٍّ بأميركا، عقب فوزه بالضربة القاضية على خصمه الأميركي جيك بوبيان، في المواجهة التاريخية لوزن الوسط التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس.

وبهذا الفوز، عزز نامو فاضل سجله الاحترافي إلى 10 انتصارات مقابل خسارة واحدة، في مسيرة توجها بألقاب محلية وأوروبية متعددة، ليواصل حضوره ضمن أبرز المواهب الصاعدة في بطولات MMA الدولية.