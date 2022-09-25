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نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل الكوري الجنوبي الجديد لدى اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T10:36:19+0000
نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل الكوري الجنوبي الجديد لدى اربيل

‏شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأحد، جو كيجونك القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في إقليم كوردستان.

وإلى جانب الترحيب بالقنصل الكوري الجنوبي الجديد وتهنئته بمباشرته مهام منصبه، أبدى الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال لقاء كل الدعم لإنجاح مهام القنصل وعبّر عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والمساعدة في بناء المهارات والدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لإقليم كوردستان من خلال فريق الزيتون العسكري ووكالة كويكا الكورية.

من جانبه، أكد القنصل العام الكوري الجنوبي على أن العلاقات بين بلده وبين إقليم كوردستان علاقات مميزة، معرباً عن أمله في التمكن من رفعها إلى مستويات أعلى وأوسع.

وقدم القنصل الجديد نبذة عن حضور ونشاطات بلده في إقليم كوردستان وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في إقليم كوردستان للشركات الكورية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات وتوسيع التواصل الثقافي والتعاون والتنسيق بين الجانبين وخاصة في مجال التربية والتعليم، وناقشا الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

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