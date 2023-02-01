نيجيرفان بارزاني يستذكر هجوم الأول من شباط: مناسبة للتوافق

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الذكرى السنوية لهجوم الأول من شباط، عادا اياه مناسبة لوحدة الصف.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، "نحيي بعزة ذكرى شهداء الواحد من شباط الذين أصبحوا ضحية للإرهاب دون تفرقة، تحية لارواحهم وذويهم".

وأضاف "فلنحقق حلم وهدف الشهداء من خلال وحدة الصف والتوافق ونخدم كوردستان سوية".

وتحيي كوردستان، في الاول من شباط في كل عام، ذكرى حادثة الأول من شباط، التي وقعت في اول يوم من عيد الاضحى، عندما استهدف "ارهابيون" عام 2004 بتفجيرين انتحاريين في اربيل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل اكثر من 100 مسؤول ومواطن مدنيين فضلا عن اصابة نحو 250 آخرين بجروح.