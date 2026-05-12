نيجيرفان بارزاني يستذكر ليلى قاسم: مشعل وعي ورائدة في النضال والتضحية

استذكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مرور 52 عاماً على رحيل ليلى قاسم، مؤكداً أنها باتت مشغل وعي ورائدة لنساء كوردستان في النضال والتضحية.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستذكر اليوم بإجلال المناضلة الكوردية الشهيدة (ليلى قاسم) ورفاقها الذين واجهوا قبل (52) عاماً حبل المشنقة وارتقوا شهداء في سبيل حرية كوردستان وعزتها".

وأضاف: "ليلى قاسم ليست مجرد رمز قومي، بل مشعل وعيٍ ورائدة لنساء كوردستان في النضال والتضحية، فقد أثبتت بصمودها منقطع النظير في السجون وأمام حبل المشنقة أن للمرأة الكوردية إرادة فولاذية، وهي مستعدة لتقديم روحها فداءً لحرية وكرامة شعبها".

وتابع: "نضال ليلى قاسم الذي أضحى نموذجاً للشموخ والثقة بالنفس لكل الأجيال اللاحقة ابتداءً من مدينة خانقين وصولاً إلى جامعة بغداد، وحتى اللحظات الأخيرة من حياتها في سجون نظام البعث، سيظل حياً في وجدان الكورد والكوردستانيين كدرسٍ في الإيثار والصمود وحب الوطن".

وخلص رئيس إقليم كوردستان، إلى القول: "في هذه الذكرى الأليمة، ننحني إجلالاً وإكباراً للأرواح الطاهرة للشهيدة ليلى قاسم ورفاقها وجميع شهداء كوردستان، ونحيي ذويهم الشامخين".