نيجيرفان بارزاني يستذكر قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة ويصفه بـ"الجريمة الوحشية"

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الاقليم في بيان بهذه المناسبة، "نستذكر اليوم بألم الذكرى المؤلمة لقصف جامعة السليمانية ومدينة قلعة دزة، في الرابع والعشرين من نيسان عام 1974، في جريمة وحشية ارتكبها النظام العراقي السابق، في محاولة يائسة لكسر إرادة شعب كوردستان وحركته التحررية، حيث استشهد عشرة طلاب وأساتذة ومواطنين".

وأضاف "لقد كانت تلك الجريمة صفحة أخرى مؤلمة من تاريخ كوردستان، لكنها لم تُضعف إرادة شعبنا، بل زادت من إصراره على مواصلة النضال من أجل الحرية، ورسخت قناعته بعدالة قضيته".

وتابع الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلا "بهذه المناسبة، نؤكد مجددًا التزامنا بخدمة منطقة پشدەر وقلعة دزة، اللتين كانتا دومًا رمزًا للنضال الوطني، وقدمتا تضحيات عظيمة من أجل حماية كوردستان.

وختم بيانه بالقول "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية العمل من أجل مستقبل أفضل لأهالي هذه المناطق، وعموم كوردستان، وفاءً لتضحياتهم".

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974، وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.