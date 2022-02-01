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نيجيرفان بارزاني يستذكر فاجعة أليمة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-01T08:16:41+0000
نيجيرفان بارزاني يستذكر فاجعة أليمة في أربيل

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء فاجعة التفجيرات الانتحارية الأليمة التي وقعت في مدينة اربيل قبل 18 سنة وراح ضحيتها العشرات من الأشخاص بينهم قياديون بارزون في الحزبين الكوردستانيين الرئيسيين.

وكتب الرئيس بارزاني تغريدة بهذه المناسبة قال فيها: تحية اجلال واكبار لذكرى الشهداء الخالدين في الأول من شباط وتحية الى أرواحهم الطاهرة.

وأضاف أن قافلة النضال والخدمات لهذه النخبة من القيادات والمخلصين الذين أصبحوا ضحية الايادي الارهابية السوداء مستمرة للأبد.

وتابع رئيس الإقليم قوله "لتكن احياء ذكراهم مناسبة لترسيخ التعايش والوحدة.

وفجر انتحاريون يرتدون ستراً ناسفة أنفسهم وسط جموع من المهنئين بمناسبة عيد الأضحى من قياديين وأعضاء الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك في مدينة أربيل في الأول من شباط العام 2004 مما أسفر سقوط المئات من الضحايا والجرحى.

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