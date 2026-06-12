نيجيرفان بارزاني يستذكر فاجعة سبايكر ويدعو لإنصاف ذوي الضحايا

شفق نيوز- أربيلاستذكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، فاجعة سبايكر، مؤكدا التضامن مع ذوي الضحايا.

وقال بارزاني في منشور على منصة إكس: في ذكرى فاجعة سبايكر، نستذكر أرواح الشهداء الأبرياء الذين راحوا ضحية واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ العراق الحديث. ونجدد تضامننا مع عوائلهم الكريمة، مستذكرين التضحيات الكبيرة التي قُدمت في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: كما نؤكد موقفنا الثابت بضرورة انصاف ذوي الشهداء ومحاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، والعمل معًا من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع.

وقتل تنظيم "داعش" رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في حزيران/ يونيو 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود بعد مغادرتهم للقاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، في عمليات إعدام جماعي.