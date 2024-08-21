نيجيرفان بارزاني يستذكر ضحايا إرهاب داعش في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، ضحايا إرهاب تنظيم داعش، في الإقليم والعراق وجميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، في تدوينة لنيجيرفان بارزاني، نشرها على صفحته في منصة إكس، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب/أغسطس من كل عام، بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.