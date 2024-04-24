نيجيرفان بارزاني يستذكر جريمة قصف جامعة السليمانية وقلعة دزه

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، "تمر بنا اليوم الذكرى الحزينة الـ50 لاستشهاد العشرات من طلبة وأساتذة جامعة السليمانية والسكان المدنيين لمدينة قلعة دزه الذين راحوا في 24 نيسان 1974 ضحايا لواحدة أخرى من جرائم النظام العراقي آنذاك. نحيي أرواحهم الطاهرة ونستذكرهم بإجلال وتقدير، طابت ذكراهم".

وأضاف أن "استشهاد طلبة وأساتذة الجامعة وأهالي قلعة دزه المدنيين في عملية قصف جوي جبانة، عزز روح وإرادة المواجهة وتحدي الظلم والدكتاتورية وزاد من إصرار شعب كوردستان وتمسكه بقضيته ومطالبه وحقوقه المشروعة، ومواصلة النضال والكفاح".

وتابع رئيس اقليم كوردستان إن "تلك الجريمة وضحايا ذلك اليوم من جامعة السليمانية في قلعة دزه والمناضلين من أبناء المنطقة، هي صفحة دامية ومؤلمة في تاريخ شعب كوردستان يجب استقاء الدروس منها والعمل من خلال وحدة الصف والتلاحم والتعاضد على منع تكرار ذلك التاريخ إلى الأبد والمضي بأمل للعمل على تحقيق مستقبل أفضل".

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974، وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.