نيجيرفان بارزاني يستذكر القصف الكيمياوي لباليسان وشيخ وسنان

شفق نيوز/ نشر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة تغريدة بذكرى مرور 34 عاما على القصف الكيمياوي الذي شنه النظام السابق على منطقتي "باليسان وشيخ وسنان".

وقال في التغريدة: تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء، نستذكرهم بفخر، ونترحم على أرواحهم الطاهرة.

وحيا رئيس الإقليم أسر الضحايا، معبرا عن أمله بأن تكون هذه الذكرى حافزا لمستقبل أكثر إشراقاً يسهم في تعزيز التلاحم ووحدة الصف.

من جهته نشر رئيس حكومة إقليم كوردستان تغريدة ايضا بهذه الذكرى، قائلا إن: حكومة الاقليم تؤكد التزامها بالرفع من مستوى الخدمات لأسر الشهداء.

وكان نظام البعث قد قصف قبل 34 عاما منطقتي وادي باليسان و قرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي)، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا مما أسفر عن مقتل 263 شخصا واصابة اكثر من 620 اخرين بجروح.

ويعد قصف طائرات النظام السابق لمنطقتي باليسان وقرى شيخ وسانان، بغاز الخردل وغاز سيانيد، الأول من نوعه، وتكرر قصف الغازات فيما بعد بمدينة حلبجة وغيرها من مدن ومناطق إقليم كوردستان.