نيجيرفان بارزاني يستذكر الصدر: إرثه بقي منارة تضيء طريق التعايش

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإرث الفكري والإنساني لمحمد صادق الصدر، بقي منارة تضيء طريق الوحدة والتعايش.

وقال بارزاني في منشور على منصة إكس: ‏في الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله السيد محمد صادق الصدر وأبنائه الكرام، نستحضر مسيرته الحافلة بقيم العدالة والحوار الوطني، إذ كان صوتاً جامعاً خاطب جميع أبناء العراق بمختلف انتماءاتهم.

وأضاف أن "إرثه الفكري والإنساني يبقى منارةً تُضيء طريق الوحدة والتعايش، وتُذكّرنا بأن العراق قادرٌ على البناء حين يتمسك بقيم الحق وروح التعاون والانتماء الوطني".