نيجيرفان بارزاني يستذكر "الشهيدة ليلى قاسم": ستبقى في الذاكرة إلى الأبد

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، "الشهيدة ليلى قاسم" بـ"الفتاة المجيدة"، مؤكداً أنها ستبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وقال بارزاني، في تغريدة على موقع اكس، تابعتها وكالة شفق نيوز إنه "في الذكرى الخمسين لاستشهادهم نحيي أرواح الشهيدة ليلى قاسم ورفاقها. إنهم أمثلة على التضحية والمقاومة التي أبداها شعب كان دائما على استعداد لبذل كل التضحيات من أجل الحرية والازدهار، ولا يستسلم أبداً".

وأضاف في تغريدته قائلاً أن "ليلى قاسم هي مثال فتاة كوردستاني مجيدة التي ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

وليلى قاسم (1952- 1974)، هي سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني/يناير 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وبدأت دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/أبريل من عام 1974 ألقي القبض عليها من قبل نظام البعث وأعدمت في 12 أيار/مايو من سنة 1974.