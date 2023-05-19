نيجيرفان بارزاني يستذكر الزعيم الكوردي الراحل نوشيروان مصطفى

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، ذكرى رحيل الزعيم الكوردي نوشيروان مصطفى.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع تويتر؛ "في ذكرى وفاة الزعيم الكوردستاني البارز نوشيروان مصطفى، نستذكر باحترام وتقدير نضاله وحضوره ودوره في الثورة والحياة السياسية. فلترقد روحه في سلام".

ونوشيروان مصطفى (1944 - 19 مايو 2017) سياسي ومناضل كوردي عراقي بارز، بدأ مشواره في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح نائبا لسكرتير الحزب جلال طالباني حتى أواخر عام 2006 حيث أعلن استقالته من الحزب وأسس حركة التغيير.