نيجيرفان بارزاني يزور ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

شفق نيوز/ غادر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس، أربيل متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال فترة انعقاد المؤتمر ستكون للرئيس نيجيرفان بارزاني لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم، كما سيعرض فخامته رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا.

و وفقا للبيان، فإن رئيس إقليم كوردستان سيبحث سبل تعزيز العلاقات، ومواجهة الإرهاب، والتعاون المشترك في مجال الأمن، وأهمية العمل المشترك والسعي لحماية أمان واستقرار العراق والشرق الأوسط وإبعادهما عن التعقيدات والتوترات، مع زعماء ومسؤولي البلاد الذين سيجتمع معهم.