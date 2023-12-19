نيجيرفان بارزاني يزور قنصلية الكويت في أربيل ويكتب رسالة تعزية بوفاة أمير البلاد.. صور

شفق نيوز/ زار رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، قنصلية الكويت في أربيل وكتب رسالة تعزية بوفاة أمير البلاد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زار، مساء اليوم الثلاثاء، القنصلية الكويتية للتعزية بوفاة الشيخ نواف أحمد الصباح.

وأضاف، أنه إلى جانب التعبير عن التعزية لقيادة الكويت وشعبها، سجل بارزاني رسالة تعزية في دفتر التعازي .

من جانبه عبر القنصل الكويتي عثمان الداوود عن تقديره لتضامن بارزاني في تعزيتهم .