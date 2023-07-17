نيجيرفان بارزاني يزور أذربيجان غدا الثلاثاء

شفق نيوز/ سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني زيارة رسمية إلى جمهورية آذربيجان وسيلتقي الرئيس إلهام علييف في باكو يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن رئيس إقليم كوردستان ورئيس أذربيجان سيبحثان علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا بارزاني الى زيارة باكو في لقاء جمع بينهما على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في 18 شباط الماضي.