نيجيرفان بارزاني يزور المنطقة الاثرية للمدينة القديمة في باكو عاصمة أذربيجان (صور)

شفق نيوز/ أجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، جولة في المنطقة الأثرية والثقافية في باكو عاصمة أذربيجان.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن بارزاني زار المنطقة الاثرية للمدينة القديمة و قصر شيرڤان شاه التاريخي و مركز حيدر علييف في باكو.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية.

وفور وصوله إلى باكو عقد لقاء مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف حيث بحث معه العلاقات الثنائية لأربيل وبغداد مع باكو وتعزيز الاقتصاد و التبادل التجاري بين البلدين اضافة الى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبين.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا الرئيس نيجيرفان بارزاني الى زيارة باكو في لقاء جمع بينهما على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في 18 شباط الماضي.