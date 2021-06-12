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نيجيرفان بارزاني يزور السفارة العراقية في الإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-12T09:15:33+0000
نيجيرفان بارزاني يزور السفارة العراقية في الإمارات

شفق نيوز/ زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت السفارة العراقية في "أبوظبي" على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في لقاء مع السفير مظفر الجبوري وكادر السفارة، جرى بحث العلاقات العراقية – الإماراتية وأوضاع وأحوال الجالية العراقية في الإمارات، حيث تم التأكيد على أهمية تنمية مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين.

وبارك الرئيس نيجيرفان بارزاني للسفير وكادر السفارة أعمالهم وجهودهم لزيادة تعزيز العلاقات، آملاً لهم النجاح في مهامهم.

من جانبهم، عبر سعادة السفير العراقي وكادر السفارة عن سعادتهم لزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني وتفقده السفارة.

ووصل نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي في ثاني زيارة رسمية له منذ توليه منصب رئاسة إقليم كوردستان العراق.

وتأتي زيارة رئيس الإقليم، الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي. حيث سيلتقي بارزاني مع ابن زايد. 

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