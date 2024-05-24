رئيس اقليم كوردستان يجري زيارة رسمية للإمارات

رئيس اقليم كوردستان يجري زيارة رسمية للإمارات
2024-05-24T08:33:25+00:00

شفق نيوز/ يجري رئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ويجتمع مع رئيسها محمد بن زايد آل نهيان في إمارة "أبو ظبي".

وبهذا الصدد قالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيسين يبحثان في ٲرضية وفرص تطوير وتعزيز اكثر لعلاقات الإمارات مع العراق ومع ٳقليم كوردستان علی وجه الخصوص في المجالات كافة.

وأضاف البيان أن الرئيسين "يتبادلان الآراء حول آخر مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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