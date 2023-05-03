نيجيرفان بارزاني يرغب بالارتقاء في العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدور إيطاليا ودعمها العسكري للعراق وإقليم كوردستان في محاربة داعش، معبراً عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع إيطاليا، وتوسيع التعاون المشترك في المجال الأمني بصورة خاصة.

كما أشاد رئيس الإقليم بدور القوات الإيطالية العاملة في إقليم كوردستان في مجال تدريب قوات البيشمركة.

من جهته، وإلى جانب الإشارة إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم العسكري للعراق وإقليم كوردستان والتعبير عن تقدير إيطاليا لدور إقليم كوردستان في هزيمة داعش، أكد وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وعدّ أمان واستقرار إقليم كوردستان والعراق مهمين للمنطقة والعالم.

مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، وتداعيات الحرب في أوكرانيا وأحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة، شكّلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره سعادة السفير الإيطالي في العراق وقنصلهم العام وقائد القوات الإيطالية في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.