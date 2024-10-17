نيجيرفان بارزاني يرعى حفل تخرج الدفعة 29 لجامعة دهوك (صور)

شفق نيوز/ شهد ملعب نادي دهوك الرياضي، يوم الخميس، انطلاق مراسم الدورة 29 لحفل تخرج طلبة جامعة دهوك، وسط أجواء احتفالية مبهجة، وبحضور رئيس اقليم كوردستان نيجرفان البرزاني.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، حضر الحفل آلاف الطلبة الخريجين إضافة إلى عدد كبير من ذويهم وأصدقائهم ليشهدوا هذه اللحظة الفارقة في مسيرة أبنائهم الأكاديمية.

يأتي هذا الحفل تكريما لتخرج 5051 طالباً وطالبة يمثلون مختلف التخصصات الاكاديمية، وموزعين على 19 كلية، ويعد هذا الانجاز تتويجا لجهود الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين عملوا على تحقيق التميز رغم التحديات التي واجهها القطاع التعليمي في السنوات الأخيرة.

وتأسست جامعة دهوك في عام 1992، لتصبح إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في اقليم كوردستان، ومنذ تاسيسها لعبت الجامعة دوراً محورياً في تخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع المحلي وتساهم في التنمية المستدامة للإقليم، وقد بلغ عدد خريجيها حتى الآن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.