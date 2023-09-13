نيجيرفان بارزاني يرحب بإعادة النمسا فتح سفارتها ببغداد ويدعوها إلى فتح ممثلية لها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء ، وزير الخارجية النمساوي أليكساندر شولنبيرغ ووفداً مرافقاً له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم خلال اجتماع حضره نائبا الرئيس ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان وممثل حكومة إقليم كوردستان في النمسا، جرى بحث علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وآخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة.

وإلى جانب الإشارة إلى العلاقات العريقة التي تربط بين الجانبين والإشادة بدعم النمسا لإقليم كوردستان واستمرار الرحلات الجوية المباشرة بين فيينا وأربيل، قدم نيجيرفان بارزاني تهانيه لمعالي وزير الخارجية النمساوي بمناسبة إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد ودعا إلى فتح ممثلية للنمسا في إقليم كوردستان، وجدد فخامته التعبير عن استعداد إقليم كوردستان لتعزيز علاقاته مع النمسا في المجالات كافة.

من جهته، أكد وزير الخارجية النمساوي أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأنهم يعملون على فتح ممثلية لهم في أربيل، وشدد على أن القطاع الخاص النمساوي يرغب في الاستثمار في إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان في الرأي بأن الاستقرار السياسي والأمني عامل مهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقدم الاقتصادي. وبشأن الهجرة غير الشرعية، أكد الجانبان أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تستدعي التنسيق متعدد الأطراف بين دول أوروبا والمنطقة.

وعن مشاكل أربيل وبغداد، شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن المشاكل يجب حلها على أساس الدستور وأن النظام الاتحادي يجب تثبيته بالكامل، وأن هناك حواراً بناء على أساس التفاهم المشترك يجري في سبيل التوصل إلى حلول وتجاوز المشاكل.

كما شدد ايضا على علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة وحماية المصالح المشتركة.

وشكلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر للاجتماع، بحسب البيان صادر عن رئاسة الاقليم.