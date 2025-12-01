نيجيرفان بارزاني يرحب بإعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد

شفق نيوز– أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، السفير السويسري في العراق دانييل هون.

وأعرب بارزاني عن ترحيبه وشكره لإعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد، واعتبر ذلك خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وشدد الطرفان على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في المجال الاقتصادي، كما ناقشا فرص العمل والاستثمار أمام الشركات السويسرية في إقليم كوردستان.

وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات المنطقة وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.