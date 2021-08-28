نيجيرفان بارزاني يرحب بمؤتمر بغداد: نأمل بنتائج تخدم الاستقرار والسلام

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة العراقية.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "نرحب بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضوره الاقليمي والدولي، مثمنین مبادرة دولة رئيس الوزراء للمؤتمر عالیا".

وعبر بارزاني عن أمله بأن "يخرج المؤتمر بنتائج تخدم الاستقرار والسلام في عموم المنطقة ويضمن دورا ریادیا لعراق اتحادي مستقر يلبي حقوق وتطلعات كافة مكوناته ومرتقیا بعلاقاته علی الصعیدين الإقليمي والدولي".

نرحب بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضوره الاقليمي والدولي، مثمنین مبادرة دولة رئيس الوزراء للمؤتمر غالیا آملين أن یخرج بنتائج تخدم الاستقرار والسلام في عموم المنطقة ویضمن دورا ریادیا لعراق اتحادي مستقر یلبي حقوق وتطلعات كافة مكوناته ومرتقیا بعلاقاته علی الصعیدين الإقليمي والدولي — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 28, 2021

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

ومن المنتظر صدور بيان ختامي للقمة بعد جلسة علنية ألقى فيها المشاركون كلماتهم وأخرى مغلقة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته ليوم واحد.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

كما يشارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.