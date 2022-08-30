نيجيرفان بارزاني يرحب بموقف الصدر ويكرر دعوته للقوى السياسية في العراق

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدري بإنهاء التوترات وسحب انصاره من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نرحب بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوترات وسحب أنصاره من المنطقة الخضراء ، ونؤيد موقفه الوطني المسؤول، راجين أن يعم الأمان والاستقرار البلد".

وأضاف "نكرر دعوتنا لكل القوى والأطراف للحوار من أجل حل المشاكل وإنقاذ العراق من هذا الوضع الصعب".

ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي حدث بين أنصاره والقوات الموالية للفصائل المسلحة، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".