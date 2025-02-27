نيجيرفان بارزاني يدعو العماليين إلى الالتزام بدعوة أوجلان: إنه وقت النضال السلمي والديمقراطي

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، بدعوة رئيس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، داعياً في الوقت نفسه العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

ووفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، طالب بارزاني، حزب العمال الكوردستاني بالالتزام بهذه الرسالة وتنفيذها، معرباً عن أمله أن تكون هذه الدعوة خطوة نحو تحقيق السلام والحل السلمي.

وأضاف أن "لا شك أن عصرنا هو عصر النضال السلمي، الحضاري، والديمقراطي، ومن خلال هذا المسار فقط يمكن تحقيق نتائج وإنجازات أفضل، وليس عبر السلاح والعنف".

وتابع: "نحن في إقليم كوردستان ندعم بشكل كامل عملية السلام، ومستعدون للعب دورنا في دعم وإنجاح هذه العملية بأي شكل من الأشكال، كما نقدر دور الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، اللذين عملا منذ بداية توليهما السلطة برؤية واضحة وإيمان راسخ على تهيئة الأرضية وتعزيز جهود السلام".

وأعرب نيجيرفان بارزاني، عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة، بمشاركة وتوافق جميع الأطراف الأخرى في تركيا، مرحلة نجاح للسلام والحل السلمي، وأن تسود أجواء الاستقرار والطمأنينة على البلاد والمنطقة بأسرها.