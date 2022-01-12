نيجيرفان بارزاني يرحب بقرار الحكومة الألمانية تمديد انتشار قواتها في العراق

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بقرار الحكومة الألمانية تمديد انتشار قواتها في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "إنني أرحب وأثني على قرار الحكومة الألمانية بتمديد انتشار قواتها في العراق ، وآمل أن يحذو البوندستاغ (البرلمان الألماني) حذوها".

وأكد أن "تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا زال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، ولا بد من بذل جهود جماعية متواصلة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على تمديد مهمة الجيش في العراق لمدة تسعة أشهر مع تعديل التفويض الممنوح للجيش في هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء، في برلين بعد اجتماع مجلس الوزراء: “من المقرر تمديد تفويض البرلمان حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بوجه عام سيُجرى الاستعانة إجمالاً بنحو 500 جندية وجندي”.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها.

ويتمثل التعديل في التفويض استبعاد سوريا رسمياً كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم داعش.