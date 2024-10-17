نيجيرفان بارزاني يرحب بتمديد مهمة الجيش الألماني في العراق

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، بتمديد مهمة الجيش الألماني في العراق، حتى أواخر العام 2026.

وكتب نيجيرفان بارزاني، في تدوينة نشرها على منصة إكس: "أرحب ترحيبا حارا بقرار الحكومة والبرلمان الألماني تمديد بقاء قواتهما في العراق"، مضيفاً: "ما يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا كبيرًا للعراق والأمن والاستقرار الإقليميين.. أثمن استعداد وتعاون حلفائنا الدوليين في الحرب ضد داعش".

وكان البرلمان الألماني، قد وافق في وقت سابق من اليوم الخميس، على تمديد التفويض الخاص بمهمة الجيش الألماني للإسهام في تحقيق الاستقرار بالعراق لمدة 15 شهراً إضافية، وبهذا، يمكن للحكومة الألمانية أن تستمر في إرسال ما يصل إلى 500 جندي من الجيش إلى العراق.

وسيستمر التفويض الجديد حتى 31 يناير/كانون الثاني 2026، ويشارك الجنود الألمان في مهمة "إن إم آي" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" التدريبية في العراق، وكذلك في عملية "العزم الصلب".