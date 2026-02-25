نيجيرفان بارزاني يرحب بتقرير "الاتحاد الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي

شفق نيوز– أربيل

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بتقرير لجنة "الاتحاد الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي، واصفاً إياه بأنه "خطوة هامة وتوجّه صحيح نحو السلام والحل".

وقال بارزاني إن "تقديم لغة السياسة والحوار والالتزام بالحلول السلمية هي الركائز الأساسية لبناء استقرار دائم يعود بالنفع على المنطقة بأسرها".

وأكد أن إقليم كوردستان، "وكما هو ديدنه دائماً"، يدعم ويساند كل جهد أو خطوة تهدف إلى الحل السلمي للقضايا وفتح آفاق جديدة للأخوة والتعايش.

وأعرب عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى داخل البرلمان التركي لتعزيز الثقة وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الجميع.

وأقرت اللجنة البرلمانية التركية المعنية بـ"التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" تقريرها النهائي حول عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني تحت شعار "تركيا بدون إرهاب"، ليشكل بذلك خريطة طريق مقترحة للحكومة والبرلمان للتعامل مع هذا الملف المعقد.