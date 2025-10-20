نيجيرفان بارزاني يرحب بتعيين سافايا مبعوثاً أميركياً للعراق: يعزز المصالح المشتركة

شفق نيوز- أربيل

رحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بتعيين مبعوثاً أميركياً خاصاً جديداً للعراق، معتبراً ذلك يعزز المصالح المشتركة.

وقال بارزاني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "أرحب بتعيين الرئيس دونالد ج. ترمب، لمارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى جمهورية العراق".

وأضاف "يؤكد هذا القرار على الأهمية الإستراتيجية للعراق وإقليم كوردستان في تعزيز مصالحنا المشتركة وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

ومساء يوم أمس الأحد، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

وبين أن سافايا كان من "العناصر البارزة" في حملة ترمب الانتخابية في ولاية ميشيغان وساهم في تحقيق رقم قياسي في تصويت الأميركيين المسلمين.